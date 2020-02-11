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Российская нефть существенно подешевела

Российская нефть существенно подешевела
15:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

За месяц нефть марки Urals подешевела более чем на 23%

Российская нефть Urals за месяц подешевела на 20% и упала до минимального значения за два года на фоне опасений, связанных с коронавирусом в Китае. 

Как пишет kommersant.ru, в ходе торгов понедельника, 10 февраля, ее стоимость опускалась на 2,6%, до 3,39 тыс. руб. за баррель ($52,93) — минимального значения с 15 февраля 2018 года. По итогам дня она закрепилась возле отметки 3,41 тыс. руб. ($53,25), потеряв за день 1,7%.

Снижение рублевой стоимости нефти произошло вслед за падением цен на европейском рынке нефти.

По данным агентства Reuters, в понедельник стоимость российской нефти Urals на спот-рынке опускалась до отметки $52,82 за баррель — минимального значения с 2 января 2019 года. Это на 2,5% ниже значений закрытия пятницы.

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Уверенное снижение цены продолжается с 6 января, и за это время она сократилась более чем на 23%.

Обвал цен на нефть связан с опасениями инвесторов относительно влияния коронавируса на потребление топлива в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

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Россия, Нефть, Urals, Короновирус.
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