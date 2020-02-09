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Рыночный вопрос: Беларусь договорилась с Россией о цене на газ и нефть

Рыночный вопрос: Беларусь договорилась с Россией о цене на газ и нефть
16:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:Беларусь и Россия пришли к общей договоренности касательно вопроса о цене на газ и нефть.

Беларусь готова покупать российскую нефть на основе мировых котировок. Об этом заявил в воскресенье, 9 февраля, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, передает "Белта". 

"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяного рынка, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Этого же в течение всех переговоров неоднократно требовал наш президент (президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.), белорусская сторона ", - сказал Крутой.

По его словам, "Беларуси не требуется никаких специальных эксклюзивных условий".  

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"Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", - заявил Крутой. 

Он заверил, что президент России Владимир Путин согласился с этим подходом. 

"Более того, он пообещал, что российское правительство предоставит всевозможное содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше", - сказал Крутой. 

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Крутой также сообщил, что цена российского газа для Беларуси в 127 долларов за 1000 кубометров при поставках в марте-декабря 2020 года определена как базовый вариант. Минск и Москва продолжат в ближайшие недели переговоры по газовым вопросам, при этом возможна небольшая коррекция принятых решений, заявил он.

"Профильные министры совместно с Газпромом в ближайшие недели продолжат переговоры. Возможно, случится небольшая корректировка. Но в целом я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", - сказал Крутой.

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Газ, Россия, Нефть, Беларусь, Финансы.
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