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Администрация Трампа расширила ограничения на товары из стали и алюминия

Администрация Трампа расширила ограничения на товары из стали и алюминия
15:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:США увеличили перечень товаров из стали, которые попадают под повышение импортных пошлин.

США расширили перечень товаров из стали и алюминия, на которые распространяются повышенные импортные пошлины.

Об этом сообщает DW. 

"Администрация президента США Дональда Трампа расширила номенклатуру изделий из стали и алюминия, которые будут подпадать под действие повышенных импортных пошлин, введенных в 2018 году", - отмечается в сообщении.

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Исключениями из новых правил является продукция из стали из таких стран, как Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика и Южная Корея. Возможность для импорта товаров из алюминия по старым нормам сохранилась для Аргентины, Австралии, Канады и Мексики.

Новые правила вступили в силу 8 февраля. Они будут распространяться на такие товары, как стальные гвозди, скобы, провода и кабели. Еще в конце января Трамп заявил, что импортеры увеличили ввоз этих изделий для того, чтобы обойти повышенные импортные пошлины на сталь и алюминий, введенные в 2018 году.

Как сообщалось, 1 июня 2018 года США повысили таможенные ставки на импорт стали до 25 процентов и до 10 процентов - на импорт алюминия. Трамп объяснил это решение соображениями защиты "национальной безопасности" и американских производителей.  

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Из-за ограничительных мер 2018 года Европейский Союз назвал действия Трампа "протекционизмом" и обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), а некоторые страны ввели повышенные пошлины на товары из США. 

Позже Канаде удалось добиться отмены повышенных американских пошлин для продукции в обмен на действия для предотвращения импорта китайской стали в США через канадскую территорию и отмены собственных торговых ограничений на американские товары.

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Экспорт, США, Импорт, Алюминий, Сталь, Металлы.
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