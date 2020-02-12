Ищут террористов: в РФ в кабинете гинеколога установили видеокамеру

В России в кабинете у гинеколога установили видеокамеру, чтобы "бороться с терроризмом".

В России жительницы Калининграда требуют убрать видеокамеру из кабинета УЗИ в женской консультации.

Об этом пишут РИА "Новости".

Отмечается, что одна из пациенток пришла в женскую консультацию на УЗИ органов малого таза, и раздевшись, увидела видеокамеру, установленную прямо напротив кушетки для пациенток.

Еще в октябре женщина обратилась в Минздрав региона, и ей ответили, что консультация якобы является "публичным местом". Тогда девушка обратилась в прокуратуру.

Надзорное ведомство перенаправило обращение в женскую консультацию, откуда на днях пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов, а установку системы наблюдения объяснили законами о противодействии коррупции и терроризму.

Сейчас девушка нашла других женщин, не готовых обнажаться перед камерой, и они вместе обратились к правозащитникам. На данный момент в связи со сложившейся ситуацией проводится доследственная проверка.