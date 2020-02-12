Скачать
Среда, 12.02.2020
"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Холостяк 10 сезон: известно имя главного героя шоу
Холостяк 10 сезон: известно имя главного героя шоу

Ищут террористов: в РФ в кабинете гинеколога установили видеокамеру

Ищут террористов: в РФ в кабинете гинеколога установили видеокамеру
00:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

В России в кабинете у гинеколога установили видеокамеру, чтобы "бороться с терроризмом".

В России жительницы Калининграда требуют убрать видеокамеру из кабинета УЗИ в женской консультации.

Об этом пишут РИА "Новости".

Отмечается, что одна из пациенток пришла в женскую консультацию на УЗИ органов малого таза, и раздевшись, увидела видеокамеру, установленную прямо напротив кушетки для пациенток.

Еще в октябре женщина обратилась в Минздрав региона, и ей ответили, что консультация якобы является "публичным местом". Тогда девушка обратилась в прокуратуру.

Российская нефть существенно подешевела

Надзорное ведомство перенаправило обращение в женскую консультацию, откуда на днях пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов, а установку системы наблюдения объяснили законами о противодействии коррупции и терроризму.

Сейчас девушка нашла других женщин, не готовых обнажаться перед камерой, и они вместе обратились к правозащитникам. На данный момент в связи со сложившейся ситуацией проводится доследственная проверка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Наблюдение, Калининградская область.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
02 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
03 Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
04 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
05 Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
&quot;Амбициозная цель&quot;: ЕС сделал Британии интересное предложение
ЕС сделал Британии интересное предложение
Планы Украины по оцифровке: Гончарук обозначил сроки
Планы Украины по оцифровке: Гончарук обозначил сроки
Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь