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В Беларуси осовременят государственный герб

В Беларуси осовременят государственный герб
13:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Беларуси из-за обращения граждан решили изменить государственный герб, чтобы он был более современным.

Весной парламент Беларуси рассмотрит законопроект о внесении изменений в государственный герб. Об этом сообщает "Комсомольская правда. Беларусь". Изменения по большей части носят художественный характер. В проекте говорится, что герб станет объемнее, а надпись "Республика Беларусь" — четче.

Также изменятся цвета ленты, форма колосьев, изображения льна и клевера.

"Именно от граждан звучало предложение изменить границы звезды, так как в предыдущем варианте границы очень четкие, и был какой-то милитаристский  характер, как в военной звезде. Так вот от этого отошли, звезда стала более объемной", - пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что эти изменения будут незначительными и над ними уже начал работать геральдический совет при президенте Беларуси. 

"Это делается для того, чтобы изображение герба было более объемным. Сейчас все чаще говорят о 3D-изображениях, и нужно, чтобы герб смотрелся еще красивее", - сказали изданию в пресс-службе министерства.

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Также на гербе снизу изменили угол наклона глобуса. Таким образом, России на глобусе стало меньше, а Европы наоборот - больше. 

Нынешний герб Беларуси представляет собой измененный вариант герба Белорусской Советской Социалистической Республики. Как официальный символ его приняли на референдуме в 1995 году.

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Россия, Беларусь, СССР, Герб Беларуси.
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