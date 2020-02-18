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Вторник, 18.02.2020
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Китайцам путь закрыт: В России введут ограничения на пропуск иностранцев

Китайцам путь закрыт: В России введут ограничения на пропуск иностранцев
20:28 Сегодня Телеграф УНН

Россия временно ограничит пропуск граждан Китая в связи с угрозой распространения коронавируса.

Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, передает агентство ТАСС.

"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", — говорится в сообщении.

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Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин. 

Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.

Добавим, все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми. Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

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Также, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о стойкой локальной передаче нового коронавируса от человека к человеку, за исключением особой ситуации на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщил во вторник на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Китай, Россия, Заболевание, Заражение, Коранавирус.
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