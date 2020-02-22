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Воевал за ИГИЛ в Сирии: Албания вернула России ее гражданина

Воевал за ИГИЛ в Сирии: Албания вернула России ее гражданина
12:37 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Албания доправила в РФ ее гражданина, который находится в международном розыске.

Албания выдала РФ россиянина, воевавшего на стороне террористической организации ИГИЛ в Сирии.

Об сообщили в субботу в Центре общественных связей ФСБ России, передает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Федеральной службой безопасности совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организована экстрадиция из Албании гражданина РФ Мислаева Расула Висаниевича, который находится в международном розыске ", - сообщили в ведомстве. 

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По данным ФСБ, Мислаев, "будучи сторонником радикального ислама, в 2013 году уехал в Сирию , где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне международной террористической организации "Исламское государство"". На основании российского ориентирования в июле 2019 года Мислаев был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест.

Накануне в сопровождении конвоя ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России он был экстрадирован в РФ.

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Сирия, РФ, Албания, ФСБ, Россиия, ИГИЛ.
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