Беларусь заявила о потере $2 млрд из-за грязной нефти из России

Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси снизился на $2 млрд 55 млн.

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на 2 млрд долларов из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок грязной нефти. Об этом сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, передает БелТА.

По словам Макея, прирост экспорта остальной продукции составил 4,3%, однако “этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере”.

Министр подчеркнул, что изменение условий торговли со стороны России произошло, “несмотря на четкое выполнение Беларусь обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной”.

Грязная нефть из нефтепровода “Дружба” начала поступать в апреле 2019 года в Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и в Украину. В ней было превышено содержание хлорорганических соединений. По версии следствия, виновником загрязнения стала частная компания, которая находилась рядом с российской частью трубопровода. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ущерб от загрязнений нефти в “сотни миллионов долларов”. По словам главы государства, ущерб был нанесен нефтепроводу и установленному на нем оборудованию, из-за чего мощности заводов сократились. По подсчетам Минэнерго, суммарный ущерб от загрязнения составит менее 100 млн долларов.

В январе Москва и Минск согласовали способы определения компенсации за поставки некачественной нефти по трубопроводу “Дружба”.