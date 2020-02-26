"Водка, пиво и вино": Как в России Масленицу в детсаду отмечали (Видео)

В одном из детских садов в российской Перми отметили Масленицу под песню про водку и вино.
Видео инцидента выложили в Telegram-канале 360.tv.ru
"Маслена Масленица, весело резвились.Водка, пиво и вино - в общем, отравились", - говорилось в песне, под которую танцевали воспитанники детского сада вместе со взрослыми.
Заведующая уже пообещала провести проверку и поменять плейлист.
В сети уже начали шутить по этому поводу и предложили ужесточить плейлист.
"Дети так быстро растут, предлагаю уже в следующем году для празднования масленицы включить в программу песню "Беспризорники - водка с пивом, я гуляю с Ибрагимом", - предложили в Telegram-канале HUE.
Как сообщалось ранее, в Москве воспитательница детского сада разрисовала зеленкой половину детей из своей группы, чтобы скрыть побои у одного мальчика.