"Водка, пиво и вино": Как в России Масленицу в детсаду отмечали (Видео)

В Одном из детсадов в РФ Масленицу отметили под песню про водку, пиво и вино.

В одном из детских садов в российской Перми отметили Масленицу под песню про водку и вино.

Видео инцидента выложили в Telegram-канале 360.tv.ru

"Маслена Масленица, весело резвились.Водка, пиво и вино - в общем, отравились", - говорилось в песне, под которую танцевали воспитанники детского сада вместе со взрослыми.

Заведующая уже пообещала провести проверку и поменять плейлист.

В сети уже начали шутить по этому поводу и предложили ужесточить плейлист.

"Дети так быстро растут, предлагаю уже в следующем году для празднования масленицы включить в программу песню "Беспризорники - водка с пивом, я гуляю с Ибрагимом", - предложили в Telegram-канале HUE.

Как сообщалось ранее, в Москве воспитательница детского сада разрисовала зеленкой половину детей из своей группы, чтобы скрыть побои у одного мальчика.