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Изготавливали элитный алкоголь: В Одессе "накрыли" подпольный цех (Видео)

Изготавливали элитный алкоголь: В Одессе "накрыли" подпольный цех (Видео)
13:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Одесской области сотрудники ГУНП раскрыли цех по незаконному производству элитного алкоголя.

В Одесской области производили контрафактный алкоголь, который затем реализовывали на рынках.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, правоохранители задержали группу лиц, которые производили контрафактный алкоголь и продавали его под видом элитного на рынках, а также оптовыми партиями на заказ.

Во время обыска в цеху по производству контрафакта стражи порядка изъяли почти 370 литров готовой алкогольной продукции, 2,5 тонны спиртовой смеси, 53 тысячи пачки сигарет, оборудование и поддельные акцизные марки.

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В состав преступной группы входило пятеро жителей Одесской области, у них прошли обыски.

Кроме этого, организатор незаконного бизнеса уже задержан.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2. ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт марок акцизного налога или голографических защитных элементов) УК Украины.

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Украина, Одесса, Алкоголь, Криминал, Нацполиция, ГУНП.
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