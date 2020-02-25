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Вторник, 25.02.2020
Арест причастных к беспорядкам в Новых Санжарах: полиция опровергает информацию
Арест причастных к беспорядкам в Новых Санжарах: полиция опровергает информацию
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Арест причастных к беспорядкам в Новых Санжарах: полиция опровергает информацию

Арест причастных к беспорядкам в Новых Санжарах: полиция опровергает информацию
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В полиции Полтавщины опровергли свою предыдущую информацию об аресте четверых участников массовых беспорядков в Новых Санжарах.

В Отделе коммуникации полиции Полтавской области опровергли обнародованную ими ранее информацию об избрании меры пресечения участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах в виде ареста.

"Опровержение информации об избрании меры пресечения участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах… Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером на сайте областного главка полиции.

Ранее отдел коммуникации полиции области сообщил о том, что в Полтавской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток четырем участникам беспорядков в пгт Новые Санжары.

Вместе с тем, в опровергающем эту информацию сообщении говорится следующее: "Сегодня, 25 февраля, в рамках уголовных производств, расследуемых Следственным управлением полиции Полтавщины, сообщено о подозрении еще пяти лицам. Сейчас в Октябрьском районном суде г.Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам вида меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства".

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

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20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой.

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Ещё один задержанный, который пьяным сел за руль автомобиля "Нива" и наехал на строй нацгвардейцев, остался под стражей. В субботу 22 февраля суд изберет ему меру пресечения. Следствие настаивает на содержании под стражей.

По беспорядкам в Новых Санжарах 20 февраля были начаты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Коронавирус, Нацполиция, Новые Санжары.
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