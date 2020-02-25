Беспорядки в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников

Новости Украины:Суд арестовал четырех участников беспорядков в Новых Санжарах.

В Полтавской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней четырем участникам беспорядков в пгт Новые Санжары, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Сегодня подозрения в причастности к массовому беспорядку (ст.294 УК Украины) получили пять человек. Четырех из них суд взял под стражу сроком на 60 суток. Еще одному изберут меру пресечения после установления места пребывания", - цитирует отдел коммуникации начальника полиции Полтавской области Ивана Выговского.

В полиции также добавили, что одному мужчине, задержанному по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского, суд определил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства в ночное время суток.

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой.

Ещё один задержанный, который пьяным сел за руль автомобиля "Нива" и наехал на строй нацгвардейцев, остался под стражей. В субботу 22 февраля суд изберет ему меру пресечения. Следствие настаивает на содержании под стражей.

По беспорядкам в Новых Санжарах 20 февраля были начаты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.