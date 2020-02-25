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Коронавирус в Украине? Что диагностировали у госпитализированного жителя Закарпатья

Коронавирус в Украине? Что диагностировали у госпитализированного жителя Закарпатья
13:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Жителя Закарпатья госпитализировали после возвращения из Венгрии.

У жителя Береговского района Закарпатской области, которого госпитализировали с признаками болезни после возвращения с заработков в Венгрии, диагностирован бронхит.

Об этом сегодня во время брифинга сообщила директор департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации Елизавета Биров.

По ее словам, вчера, 24 февраля, поступила информация о том, что гражданин Украины вернулся с заработков в Венгрии, где работал на местном рынке на китайца.

"Мужчину дома посетил семейный врач. Были приняты средств предостережения: его с женой поместили на карантин в Закарпатскую областную инфекционную больницу. Были взяты анализы и оказалось, что опасности нет. У пациента - острый бронхит. Также выяснили, что китаец, с которым контактировал пациент, выезжал на родину еще в декабре, признаков заболевания с тех пор у него не было", - уточнила Биров.

Как сообщалось ранее, с 08:00 25 февраля в Закарпатской области в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Тиса" ввели обязательный температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину с ЕС с целью предотвращения распространения коронавируса из Италии.

На Закарпатье у местного жителя подозревают коронавирус

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Не пропустить коронавирус: на закарпатских пунктах пропуска усилят меры предосторожности

По информации украинского Министерства здравоохранения, к 23 февраля инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах, но в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

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Закарпатская область, Бронхит, Коронавирус, Елизавета Биров.
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