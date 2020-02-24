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Не пропустить коронавирус: на закарпатских пунктах пропуска усилят меры предосторожности

Не пропустить коронавирус: на закарпатских пунктах пропуска усилят меры предосторожности
17:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ZIK

Новости Украины:Пассажирам, пересекающим пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье, со вторника будут проверять температуру.

Начиная с утра вторника на пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам будут проверять температуру, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Завтра с 8.00 утра там будет обеспечена также температурная проверка всех транспортный средств и пассажиров, следующих ими, с целью предотвращения попадания лиц с признаками коронавируса", - сказал он на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса в Киеве в понедельник.

По словам Дейнеко, наиболее потенциально опасным является пункт пропуска для автомобильного сообщения "Тиса", расположенный вблизи Чопа (Закарпатская обл.).

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"Прямого пассажирского автобусного сообщения там нет…. Там выполняются нерегулярные рейсы, около 500 микроавтобусов в неделю, которые пересекают государственную границу из Украины в Италию и в противоположном направлении, которые используют наши соотечественники, пребывающие в Италии на заработках", - пояснил глава Госпогранслужбы.

Он подчеркнул, в 99% случаев транспортные средства, следующие из Италии в Украину и обратно, используют именно этот пункт пропуска.

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По словам главы Госпогранслужбы, есть еще три пункта пропуска на границе с Венгрией, однако они меньше. "Они менее активные, мы также будем там проводить все необходимые мероприятия", - сказал Дейнеко.

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Граница, Закарпатская область, ГПСУ, Коронавирус, Сергей Дейнеко.
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