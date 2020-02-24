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Зараженный автобус: Во Франции задержали автобус из Италии по подозрению на коронавирус

Зараженный автобус: Во Франции задержали автобус из Италии по подозрению на коронавирус
15:51 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Во Франции задержали на проверку автобус, который прибыл из Италии по подозрению на коронавирус.

Автобус, который прибыл в понедельник утром из Милана во французский Лион, задержан на автостанции в связи с подозрением на случай коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

Автобус FlixBus, который приехал в Лион на юго-востоке Франции около 7 утра, изолировали на станции Lyon-Perrash. Это произошло после того, как водителя-итальянца госпитализировали с похожими симптомами как у нового коронавируса.

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Вокруг автобуса установлен защитный периметр, но вся станция не закрыта. Представители Национального агентства здравоохранения Франции находятся на месте, чтобы оценить ситуацию. Весь медицинский персонал работает в масках.

Более 15 итальянцев находятся внутри автобуса и сейчас им запрещено его покидать. Однако некоторым людям, которые подсели в автобус в Лионе, прежде чем он был изолирован, позволили оставить транспортное средство после быстрого осмотра.

По дороге в Лион автобус останавливался в Турине и Гренобле.

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Милан - столица итальянского региона Ломбардия, где зафиксирована вспышка коронавируса. 

В понедельник Италия сообщила о пятой смерти в результате вируса, причем в стране зарегистрировано самое большое количество подтвержденных случаев заболевания в Европе.

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Италия, Франция, Европа, Автобус, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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