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Вернулась из Италии: в Черновцах в инфекционное отделение госпитализировали женщину

Вернулась из Италии: в Черновцах в инфекционное отделение госпитализировали женщину
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

В Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Ее проверяют на возможный коронавирус.

Об этом рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", - сказала Полищук.

Она добавила, что пока врачи не могут сказать о вероятном подозрении на коронавирус.

Позже заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга во вторник отметила, что на территории Буковины не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом Covid-19.

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Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, на данный момент медики пока наблюдают за женщиной, которая вернулась из Италии и обратилась за помощью из-за повышения температуры. Сейчас она находится в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

"Женщина прилетела из итальянского города Бергамо в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными коронавирусом, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результаты, - приводит слова заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук пресс-служба ОГА.

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В свою очередь и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Наталья Гопко, подчеркнула, что пока нет никаких оснований считать, что обнаружили именно случай коронавируса.

Она также сообщила, в пункте пропуска "Порубное" уже начали измерять температуру лицам, прибывающим из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Пограничникам для этого передали бесконтактные термометры.

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Италия, Черновцы, Коронавирус.
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