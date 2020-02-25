Скачать
Вторник, 25.02.2020
Беспорядки в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников
Беспорядки в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников
Передумали: шестеро украинцев хотят выехать из Китая
Передумали: шестеро украинцев хотят выехать из Китая
Беседин отстранен от футбола на год
Беседин отстранен от футбола на год
Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных
Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных

Передумали: шестеро украинцев хотят выехать из Китая

Передумали: шестеро украинцев хотят выехать из Китая
18:17 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Шестеро украинцев в Китае выразили желание вернуться на родину.

Еще шестеро граждан Украины изъявили желание быть эвакуированными из китайской провинции Хубэй и города Ухань, которые являются зоной наибольшего поражения новым коронавирусом.

Об этом говорится в комментарии начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максима Коваленко, предоставленном агентству УНИАН.

"Посольству известно о пребывании 39 граждан Украины в городе Ухань и провинции Хубэй. Желание пока изъявили шесть граждан Украины ", - сказал Коваленко.

Он пояснил, что речь идет о тех гражданах, которые не смогли попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации (это трое граждан), а также еще о трех украинцах, которые изменили свое мнение. Среди желающих быть эвакуированными в Украину есть и Анастасия Зинченко, которая ранее не была эвакуирована из-за нежелания оставлять в Китае свою собаку.

Дипломат напомнил, что в прошлый раз из-за повышения температуры тела украинцев не пустили на борт самолета и они остались в Ухане. Посольство Украины в Китае оказывает им всестороннюю помощь, в том числе финансовую и организационную (способствовало в поселении).

Шестой день обсервации в "Новых Санжарах": эвакуированных проверили на коронавирус

"Сейчас они находятся на постоянном медицинском осмотре. Состояние здоровья удовлетворительное. Медицинские службы города Ухань постоянно контролируют их самочувствие, проверяют на возможное наличие коронавируса. Сейчас тесты имеют негативный результат, но, учитывая опасность этого вируса, проводятся повторные исследования", - сказал Коваленко.

По его словам, сейчас украинские дипломаты в Китае проводят постоянный мониторинг во всех консульских округах на всей территории Китая на предмет желания граждан Украины выехать из этой страны, а также с целью выявления других проблем и возможности оказания помощи.

Беспорядки в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников

Коваленко отметил, что кроме города Ухань и провинции Хубэй другие китайские провинции полностью или частично открыты для передвижения. В провинции Хубэй без специального разрешения нельзя передвигаться не только между городами, но и выходить на улицу.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Украинцы с "зараженного" лайнера Diamond Princess не хотят возвращаться домой

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, МИД, Ухань, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
Нужно больше камер: OPPO готовит необычный смартфон
Нужно больше камер: OPPO готовит необычный смартфон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь