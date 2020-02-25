Скачать
Вторник, 25.02.2020
Зеленский планирует "экскурсию" по шахтерским городам для членов правительства
Зеленский планирует "экскурсию" по шахтерским городам для членов правительства
НБУ: Украинской экономике пока далеко от состояния "ухандоханой"
НБУ: Украинской экономике пока далеко от состояния "ухандоханой"
Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду
Украинцы выиграли четыре награды на этапе Гран-при по прыжкам в воду
Кирк Дуглас не оставил наследства сыну
Кирк Дуглас не оставил наследства сыну

Шестой день обсервации в "Новых Санжарах": эвакуированных проверили на коронавирус

Шестой день обсервации в "Новых Санжарах": эвакуированных проверили на коронавирус
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Первые результаты тестирования на коронавирус среди эвакуированных из Китая украинцев будут обнародованы 26 февраля.

Советник премьер-министра Антон Турупалов заявил, что первые результаты тестов на новый коронавирус в эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, находящихся в обсервации в медицинском центре "Новые Санжарах" в Полтавской области и их сопровождающих, будут обнародованы завтра, 26 февраля.

Об этом он сообщил во время брифинга относительно эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области.

"Сегодня шестой день обсервации, на объекте у нас все в порядке, все идет в штатном режиме, все чувствуют себя в порядке, повышений температуры нет. Сегодня утром был скрининг, у нас все хорошо", - заявил Турупалов.

"Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов у 100% людей, которые были вовлечены, - это не только люди, которые были эвакуированы из Китая, а также обслуживающий их персонал, службы ГСЧС, Нацгвардия, полиция ... сегодня результаты были переданы в лабораторию. Завтра мы ожидаем результаты тестов у граждан, у которых они были взяты накануне, и проинформируем вас об этом", - подчеркнул он.

Также Турупалов отметил, что никаких внештатных ситуаций в Новых Санжарах нет.

Украинцы с "зараженного" лайнера Diamond Princess не хотят возвращаться домой

Кроме того, советник премьер-министра отметил, что в Украине сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, и правительство держит ситуацию полностью под контролем как в Новых Санжарах, в зоне обсервации, так и на границах и внутри страны.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Коронавирус шагает по Европе: зараженных нашли в Австрии

В пресс-центре Нацгвардии заверили, что на территории медицинского центра обеспечены все условия санитарного эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом. Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы. Медики имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие Нацгвардии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Новые Санжары, Антон Турупалов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
04 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
05 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально
Samsung Galaxy M31 с бюджетной батареей представлен официально
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь