Шестой день обсервации в "Новых Санжарах": эвакуированных проверили на коронавирус

Новости Украины:Первые результаты тестирования на коронавирус среди эвакуированных из Китая украинцев будут обнародованы 26 февраля.

Советник премьер-министра Антон Турупалов заявил, что первые результаты тестов на новый коронавирус в эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, находящихся в обсервации в медицинском центре "Новые Санжарах" в Полтавской области и их сопровождающих, будут обнародованы завтра, 26 февраля.

Об этом он сообщил во время брифинга относительно эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области.

"Сегодня шестой день обсервации, на объекте у нас все в порядке, все идет в штатном режиме, все чувствуют себя в порядке, повышений температуры нет. Сегодня утром был скрининг, у нас все хорошо", - заявил Турупалов.

"Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов у 100% людей, которые были вовлечены, - это не только люди, которые были эвакуированы из Китая, а также обслуживающий их персонал, службы ГСЧС, Нацгвардия, полиция ... сегодня результаты были переданы в лабораторию. Завтра мы ожидаем результаты тестов у граждан, у которых они были взяты накануне, и проинформируем вас об этом", - подчеркнул он.

Также Турупалов отметил, что никаких внештатных ситуаций в Новых Санжарах нет.

Кроме того, советник премьер-министра отметил, что в Украине сейчас не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, и правительство держит ситуацию полностью под контролем как в Новых Санжарах, в зоне обсервации, так и на границах и внутри страны.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 2020 года 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

В пресс-центре Нацгвардии заверили, что на территории медицинского центра обеспечены все условия санитарного эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом. Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы. Медики имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие Нацгвардии.