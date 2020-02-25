Готова ли Украина к коронавирусу? "Голос" требует созвать заседание комитета Рады

Новости Украины:В "Голосе" требуют созвать внеочередное заседание Комитета ВР по вопросам здоровья.

Народные депутаты из фракции "Голос" требуют созвать внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования относительно вопроса готовности Украины к возможным случаям коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Депутаты "Голоса" требуют от председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого созвать внеочередное заседание комитета и объяснить, насколько Украина готова к возможным случаям коронавируса", - говорится в сообщении.

В политсиле подчеркивают, что коронавирусная инфекция распространяется не только в Азии, но и в Европе, поэтому страны усиленно готовятся реагировать на возможные вспышки.

"Украинские власти должны приложить максимум усилий не только для обеспечения защиты граждан, но и адекватного и надлежащего информирования общества о реальном состоянии дел. Поэтому "Голос" требует провести специальное заседание Комитета по вопросам здоровья нации, привлечь все ответственные ведомства и отчитаться о состоянии подготовки и дальнейших планах по реагированию на возможные случаи инфекции", - отмечают в "Голосе".

В партии хотят услышать от властей ответы на ряд вопросов. В частности, на кого возложены функции главного государственного санитарного врача, если министр здравоохранения находится в обсервации, когда будет подан в парламент законопроект "О системе общественного здоровья", сколько врачей и в каких больницах Украины действительно готовы к приему потенциальных больных с коронавирусом, знают, как диагностировать болезнь и как лечить возможные осложнения.

Кроме того, в "Голосе" интересуются, в каких больницах Украины есть специальные комплекты из комбинезона, очков, перчаток и респиратора, которые ВОЗ рекомендует для защиты от коронавирусной инфекции, были ли одеты в такие комплекты медики, которые встречали украинцев, эвакуированных из Уханя, и в каких украинских больницах есть все необходимые расходные материалы для выявления коронавируса.

"Заседание комитета должно состояться в кратчайшие сроки, чтобы украинское общество знало, насколько готова Украина и что делать в случае появления коронавируса в стране", - отмечают в партии "Голос".

Как сообщалось, по состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 150 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса Covid-19, из них 2 699 - летальные. Выздоровели уже 27 695 человек.