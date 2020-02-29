Скачать
Суббота, 29.02.2020
Итоги дня 28 февраля: эскалация в Идлибе, Порошенко в ГБР и раскодирование каналов
Итоги дня 28 февраля: эскалация в Идлибе, Порошенко в ГБР и раскодирование каналов
Эпидемия в Китае: число жертв коронавируса превысило 2,8 тысячи
Эпидемия в Китае: число жертв коронавируса превысило 2,8 тысячи
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Рецепт дня: салат "Необыкновенный"
Рецепт дня: салат "Необыкновенный"

В российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бродячих собак

В российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бродячих собак
07:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: gx.net.ua

В российском Красноярске власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бродячих собак.

Как пишет "Сибирь.Реалии", в мэрии города сообщили, что решение было принято оперативным штабом по борьбе с бездомными животными.

По последним данным, от их укусов уже погибли пять человек, а в администрацию города поступило 1562 заявки от жителей на отлов собак.

В сложившейся ситуации местные депутаты предложили разрешить отстрел животных, однако для этого необходимо внести поправки в федеральное законодательство. Власти признают, что ситуация с бездомными животными в городе "напряженная во всех районах".

Режим ЧС, считают в администрации города, позволит "усилить межведомственное взаимодействие целого ряда структур" и провести дополнительные мероприятия по отлову.

В частности, чиновники пообещали, что в ближайшее время будет увеличено количество бригад, занимающихся отловом бродячих собак. Свою помощь предложили и частные управляющие компании.

В Нацгвардии для собак ввели новый спецтранспорт

Сколько продержится режим ЧС неизвестно, власти обещают снять его, когда поймут, что крупные стаи в приюте, а агрессивных и больных бешенством собак нет на улицах.

Кроме того, 3 марта городские депутаты на внеочередной сессии намерены обсудить проект решения об обращении в Госдуму РФ и Совет Федерации из-за проблемы с бездомными животными.

Центральную власть намерены попросить отменить запрет на отстрел бездомных животных. Сейчас российский закон запрещает возможность регулирования численности животных методами отстрелов или умерщвления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Собаки, Красноярск, Сказ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
02 Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
03 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
04 Пристайко о своей отставке: Я был готов с самого начала
05 Какие продукты сжигают жир на животе?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе работал снайпер, ранен один военный
На Донбассе работал снайпер, ранен один военный
Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко
Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко
В Запорожской области мужчина скончался от гриппа
В Запорожской области мужчина скончался от гриппа
Google посвятил милый Doodle високосному году
Google посвятил милый Doodle високосному году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь