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В Нацгвардии для собак ввели новый спецтранспорт

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В Нацгвардии для собак ввели новый спецтранспорт
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД

Новости Украины:Служебные собаки Национальной гвардии получили новый специальный транспорт для перевозки.

Пять новых кинологических специализированных прицепов, предназначенных для перевозки четырех гвардейских собак на места службы, закупила Национальная гвардия Украины.

"С целью внедрения новой системы перевозки служебных собак кинологическая служба совместно с управлением вооружения и техники Главного управления НГУ разработали технические требования и организовали закупку прицепов нового образца. Эти прицепы обеспечат перевозки гвардейских собак на дальние расстояния, в том числе и в зону проведения ООС", - цитирует начальника кинологической службы Главного управления Нацгвардии полковника Тараса Борита пресс-служба НГУ в понедельник.

Согласно информации, по своим характеристикам один образец такого транспорта позволяет перевозить около 400 кг. Конструкция прицепа в зоне размещения собак представляет собой утепленные отсеки с вентиляцией. При этом они защищены от атмосферных осадков и приспособлены к температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию. Пол выполнен из противоскользящего покрытия.

В комплект, кроме самого прицепа, входит 2 ящика для хранения специального снаряжения и корма и запасное колесо.

В Украине "несут службу" около 1200 собак

"Основная цель закупки нового транспорта - улучшение условий перевозки для служебных собак, которые часто бывают "в пути". Первоначально прицепы планируют применять для перемещения "четвероногих" правоохранителей в район проведения ООС, где сведенные кинологические группы выполняют поиск взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов. Уже вскоре прицепы отправятся в кинологические подразделения в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.

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Собаки, Нацгвардия, Служебные собаки, Перевозка собак.
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