В Украине "несут службу" около 1200 собак

Новости Украины:Сегодня в Государственной пограничной службе Украины "служат" около 1200 служебных собак.

В Госпогранслужбе "работает" около 1200 служебных собак. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Сегодня в Государственной пограничной службе Украины "несут службу" около 1200 служебных собак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45% задержаний на границе происходит именно благодаря служебным собакам, ведь, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики либо взрывчатку не может никто.

В общей сложности в прошлом году на госгранице специально обученные собаки помогли задержать 731 правонарушителя, выявить 323 ед. оружия, 4,5 тыс.

Напомним, ученые полагают, что взаимопонимание между человеком и собакой выходит за рамки классического обучения.