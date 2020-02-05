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"Душил" пса на улице: В Сумах задержали мужчину за жестокое обращение с животными

"Душил" пса на улице: В Сумах задержали мужчину за жестокое обращение с животными
13:16 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Нацполиция в Сумах задержали и опросили мужчину, который по словам свидетелей "душил" собаку, подробности выясняют.

Сообщение о том, что человек душит пса, в полицию на линию "102" поступило вчера около 16:30 от неравнодушных граждан.

На вызов выехал дежурный экипаж патрульной полиции. На месте происшествия правоохранители застали трех человек. Двое из них указывали на третьего, будто тот пытался задушить собаку.

Мужчину отправили в ближайшее отделение полиции и опросили.

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В ходе беседы с участковым офицером человек пояснил: собаку он ловил, а не душил. Одна из местных женщин попросила его поймать двух ее собак, чтобы отвести в приют для животных, мол, собаки создают неудобства для окружающих. За работу пообещала заплатить 100 гривен. По словам мужчины, первый собака убежал сразу. Другого он поймал и как раз пытался одеть на шею лямку, как к нему подбежали граждане и обвинили в жестоком обращении с животным. 

Участковый опросил вероятную владелицу собак, которая подтвердила слова доставленного в отделение гражданина, заверив, что намерений убить животное у нее или у него не было.

Сейчас проверки продолжаются, собранные материалы будут переданы на рассмотрение в следственное отделение Сумского городского отдела полиции для принятия соответствующего процессуального решения.

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Украина, Сумы, Собаки, Животные, Насилие, Нацполиция.
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