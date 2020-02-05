В Чернигове сотрудники Нацполиции "агитировали" выпускников педагогического лицея вступать в их ряды

Будущим выпускникам Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи полицейские разъяснили особенности службы в полиции и рассказали как стать правоохранителем.
Кристина Ефименко, инспектор ювенальной превенции, рассказала учащейся молодежи о пагубном влиянии наркотиков на организм человека. Полицейская заострила внимание на юридических последствиях изготовления, распространения и употребления запрещенных веществ. Чтобы закрепить знания на практике, полицейская вместе с самыми активными лицеистами проанализировала плакат с информацией о последствиях употребления наркотиков.
Старшие инспекторы-криминалисты Александр Жагловський и Евгений Руденок показали лицеистам следственно-криминалистическая чемодан. Молодым было интересно узнать с помощью каких средств правоохранители выявляют, фиксируют и изымают следы во время работы на месте преступления. Кроме того, полицейские развеяли мифы об использовании ультрафиолета, изменение отпечатков пальцев и т.д., которые показывают в фильмах.
Оксана Миша, инспектор сектора организации отбора и проведения аттестации полицейских, акцентировала внимание молодежи на возможности поступления в вузы, которые готовят кадры для Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины. В частности, обучение происходит по следующим специальностям: "право", "правоохранительная деятельность", "психология", "кибербезопасность".
Вступление в специализированных вузов имеет немало преимуществ:
Заполнить анкету можно по ссылке: https://osvita.np.gov.ua
Прием документов и предоставление консультаций по условиям приема на службу осуществляется по адресу: Чернигов, улица Шевченко, 116А.
Телефон для справок: (050) 46-47-020, (067) 46-91-128, (04622) 3-12-59 с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.