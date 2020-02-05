В Чернигове сотрудники Нацполиции "агитировали" выпускников педагогического лицея вступать в их ряды

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Будущим выпускникам Черниговского областного педагогического лицея для одаренной сельской молодежи полицейские разъяснили особенности службы в полиции и рассказали как стать правоохранителем.

Кристина Ефименко, инспектор ювенальной превенции, рассказала учащейся молодежи о пагубном влиянии наркотиков на организм человека. Полицейская заострила внимание на юридических последствиях изготовления, распространения и употребления запрещенных веществ. Чтобы закрепить знания на практике, полицейская вместе с самыми активными лицеистами проанализировала плакат с информацией о последствиях употребления наркотиков.

Старшие инспекторы-криминалисты Александр Жагловський и Евгений Руденок показали лицеистам следственно-криминалистическая чемодан. Молодым было интересно узнать с помощью каких средств правоохранители выявляют, фиксируют и изымают следы во время работы на месте преступления. Кроме того, полицейские развеяли мифы об использовании ультрафиолета, изменение отпечатков пальцев и т.д., которые показывают в фильмах.