Изменения в Вооруженных Силах: В Раде отменили действие закона о строевом уставе

Новости Украины:Верховная Рада отменила закон о Строевом уставе Вооруженных Сил Украины.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины". Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов Украины.

Проект Закона №2466 о признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины" целью внедрения стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.

Законопроектом предусматривается приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО путем внесения изменений в законодательство по вопросам, регулируемым Строевым уставом Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, законопроектом предусматривается предоставить полномочия Минобороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием, костюмы подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, а также порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого осмотра и обязанностей военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевого обучения.