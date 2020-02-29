Беларусь утвердила тариф на прокачку нефти из Украины

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тарифы на услуги по транспортировке нефти из Украины.

Беларусь утвердила тарифы на транспортировку нефти трубопроводным транспортом с территории Украины на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Так, в соответствии с документом, данный тариф касается услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на территории республики по маршрутному направлению Броды - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".

Тариф по этому маршрутному направлению в белорусских рублях составит 87 копеек за тонну нетто (без НДС), а в иностранной валюте — 26,61 российского рубля.

Как сообщалось ранее, что Беларусь в марте начнет импорт нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды".

Напомним, стоимость нефти продолжает падать после того, как на предыдущей сессии торги завершились на минимальных отметках.