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Беларусь утвердила тариф на прокачку нефти из Украины

Беларусь утвердила тариф на прокачку нефти из Украины
10:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тарифы на услуги по транспортировке нефти из Украины.

Беларусь утвердила тарифы на транспортировку нефти трубопроводным транспортом с территории Украины на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Так, в соответствии с документом, данный тариф касается услуг по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на территории республики по маршрутному направлению Броды - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод".

Тариф по этому маршрутному направлению в белорусских рублях составит 87 копеек за тонну нетто (без НДС), а в иностранной валюте — 26,61 российского рубля.

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Как сообщалось ранее, что Беларусь в марте начнет импорт нефти по нефтепроводу "Одесса - Броды".

Напомним, стоимость нефти продолжает падать после того, как на предыдущей сессии торги завершились на минимальных отметках.

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Нефть, Беларусь, Цена на нефть, Прокачка нефти.
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