В России автобус с детской футбольной командой попал в страшную аварию

В Ульяновской области автобус Hyundai, перевозивший детей на соревнования, попал в аварию, есть пострадавшие.

В Ульяновской области России в ДТП попал автобус Hyundai с детьми. В результате по меньшей мере 9 детей и 1 взрослый пострадали. Также известно, что одному человеку оторвало руку.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах, автобус принадлежит футбольному клубу "Нефтяник". Всего в автобусе находились 29 человек: 26 детей и 3 тренера.

Авария произошла на 24-м километре федеральной автодороги Р-178 Саранск – Ульяновск, в 14 километрах к северу от поселка Порецкое. Местная власть говорит, ее причиной стало то, что водитель не справился с управлением и автобус в итоге перевернулся.

Пока известно, что пострадали 10 человек (9 детей и 1 взрослый). Шестеро детей и 1 взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них – в тяжелом состоянии. По информации издания "Ульяновск онлайн", одному человеку оторвало руку. К счастью, жертв нет.

Из-за инцидента губернатор области Сергей Морозов поручил создать оперативный штаб. Он будет заниматься организацией помощи пострадавшим.

Кроме того, комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в частности проверит соблюдение правил перевозки детей.