Скачать
Воскресенье, 16.02.2020
Хербст: Я подозреваю, что "Северный поток 2" не будет завершен
Хербст: Я подозреваю, что "Северный поток 2" не будет завершен
Мюнхенская конференция по безопасности завершилась: итоги
Мюнхенская конференция по безопасности завершилась: итоги
Игрок сборной Украины со своим клубом уступил в финале Кубка Греции
Игрок сборной Украины со своим клубом уступил в финале Кубка Греции
Дата-центры производят такое же количество выбросов углерода, как и авиакомпании
Дата-центры производят такое же количество выбросов углерода, как и авиакомпании

Автобус с футбольными фанатами сорвался в пропасть в Перу: есть погибшие (Видео)

Автобус с футбольными фанатами сорвался в пропасть в Перу: есть погибшие (Видео)
18:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Перу автобус с футбольными фанатами упал в пропасть, восемь человек погибли.

В Перу автобус, перевозивший фанатов футбольного клуба "Барселона", упал в пропасть, в результате аварии погибли 8 человек.

Об этом информирует La Republica.

"Эквадорский автобус, который возвращался из Лимы, упал в пропасть утром в субботу, 15 февраля, в регионе Пиура Перу. В результате аварии восемь погибших и 30 пострадавших", - говорится в сообщении.

Автобус перевозил фанатов "Барселоны", которые ехали в Лиму, столицу Перу, чтобы посетить игру любимой команды.

Междугородный автобус компании Divino Niño слетел с дороги на крутом склоне в районе Лос-Оорганос и упал с высоты примерно 15 метров.

Во Львовской области в пруду нашли авто с телами людей

После прибытия на место аварии местные спасательные службы доставили пострадавших в несколько медицинских центров города Пиуры и соседнего региона Тумбес.

Во Львовской области водитель под наркотиками сбил трех пешеходов

Вероятной причиной аварии считается то, что водитель автобуса превысил скорость и потерял контроль над транспортным средством на резком повороте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перу, ДТП, Автобус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Очень полезен: зачем нужно употреблять льняные семена
02 В золотом: Иванка Трамп поразила нарядом в поездке в ОАЭ (Фото)
03 Гипертония: спасительные правила от высокого давления
04 Какие продукты не рекомендуют хранить в пластиковой таре?
05 Зима только на календаре: в Украине ожидается теплая и сухая погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
РосСМИ: Украинские рыбаки признали браконьерство
РосСМИ: Украинские рыбаки признали браконьерство
Авиакатастрофа МАУ: Данилов отправился в Иран
Авиакатастрофа МАУ: Данилов отправился в Иран
На Кипре неизвестный расстрелял кафе с посетителями (Видео)
На Кипре неизвестный расстрелял кафе с посетителями (Видео)
В тренде: Джамала поразила необычным образом (Фото)
В тренде: Джамала поразила необычным образом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь