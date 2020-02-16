Автобус с футбольными фанатами сорвался в пропасть в Перу: есть погибшие (Видео)

В Перу автобус, перевозивший фанатов футбольного клуба "Барселона", упал в пропасть, в результате аварии погибли 8 человек.
Об этом информирует La Republica.
"Эквадорский автобус, который возвращался из Лимы, упал в пропасть утром в субботу, 15 февраля, в регионе Пиура Перу. В результате аварии восемь погибших и 30 пострадавших", - говорится в сообщении.
Автобус перевозил фанатов "Барселоны", которые ехали в Лиму, столицу Перу, чтобы посетить игру любимой команды.
Междугородный автобус компании Divino Niño слетел с дороги на крутом склоне в районе Лос-Оорганос и упал с высоты примерно 15 метров.
#URGENTE | Bus que transportaba hinchas barcelonistas cae a un abismo dejando 8 muertos y varios heridoshttps://t.co/iZWCyuSZxL#Ecuador#LigaProBancoPichincha #PanicoSiniestro #Peru #Lima #Barcelona pic.twitter.com/GcpOqiZ0es
— Radio RSN (FM - 100.5) - Guayaquil (@Gabriel14848086) February 15, 2020
После прибытия на место аварии местные спасательные службы доставили пострадавших в несколько медицинских центров города Пиуры и соседнего региона Тумбес.
8 muertos en el transporte que venía desde el Perú con hinchas de Barcelona pic.twitter.com/mhjbnkoX45
— @rramirez (@rramirez_54) February 15, 2020
Вероятной причиной аварии считается то, что водитель автобуса превысил скорость и потерял контроль над транспортным средством на резком повороте.