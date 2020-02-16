Автобус с футбольными фанатами сорвался в пропасть в Перу: есть погибшие (Видео)

Новости мира:В Перу автобус с футбольными фанатами упал в пропасть, восемь человек погибли.

В Перу автобус, перевозивший фанатов футбольного клуба "Барселона", упал в пропасть, в результате аварии погибли 8 человек.

Об этом информирует La Republica.

"Эквадорский автобус, который возвращался из Лимы, упал в пропасть утром в субботу, 15 февраля, в регионе Пиура Перу. В результате аварии восемь погибших и 30 пострадавших", - говорится в сообщении.

Автобус перевозил фанатов "Барселоны", которые ехали в Лиму, столицу Перу, чтобы посетить игру любимой команды.

Междугородный автобус компании Divino Niño слетел с дороги на крутом склоне в районе Лос-Оорганос и упал с высоты примерно 15 метров.

После прибытия на место аварии местные спасательные службы доставили пострадавших в несколько медицинских центров города Пиуры и соседнего региона Тумбес.

8 muertos en el transporte que venía desde el Perú con hinchas de Barcelona pic.twitter.com/mhjbnkoX45 — @rramirez (@rramirez_54) February 15, 2020

Вероятной причиной аварии считается то, что водитель автобуса превысил скорость и потерял контроль над транспортным средством на резком повороте.