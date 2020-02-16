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Во Львовской области в пруду нашли авто с телами людей

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Во Львовской области в пруду нашли авто с телами людей
12:21 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:16 февраля в селе Коты Яворовского района Львовской области из пруда вытащили автомобиль AUDI 80.

В селе Коты Яворивского района (Львовская область) из водоема вытащили автомобиль с телами четырех людей. Об этом сообщается на Facebook-странице депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

Как отметил депутат, погибли жители села Коты и села Писоцкий, 1995, 1996, 1999 и 2000 годов рождения.

"16.02.2020 в 08:00 в с. Коты, Яворивского района, Львовской области - обнаружили в водоеме автомобиль AUDI 80, а в автомобиле обнаружены тела четырех людей", - говорится в сообщении.

Напомним, во Волынской области сотрудники ГУНП расследуют причины летального ДТП.

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Львовская область, ДТП, Авария, ГСЧС.
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