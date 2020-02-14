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В столице столкнулись легковушка и маршрутка, серьезно травмировались 4 человека

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В столице столкнулись легковушка и маршрутка, серьезно травмировались 4 человека
10:19 Сегодня Телеграф Фото: Киев Оперативный

Новости Украины:В Киеве на перекрестке Кирилловской и Хвойки произошло серьезное ДТП: столкнулись Audi и маршрутка с пассажирами.

В Киеве на трамвайных путях столкнулись легковушка Audi и маршрутка №587 с пассажирами, серьезно травмированы четверо людей.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

“Около 21:30 на перекрестке Кирилловской и Хвойки произошло серьезное ДТП: легковушка Audi vs маршрутка Богдан, курсирующая по маршруту №587. На текущий момент известно, что в результате аварии серьезно травмировались 4 человек, среди которых и беременная женщина, находившаяся в Audi”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, пока следователи полиции устанавливают причины аварии. Но видно, что у Audi повреждена задняя часть, а у маршрутки - передняя. Водитель маршрутки уверяет, что такие повреждения автомобили получили в результате того, что Audi выехал на встречную полосу, чтобы объехать трамвай, где выходили люди. Затем водитель Audi увидел маршрутку и начал крутить руль, от чего его занесло задней частью в маршрутку.

“Свидетели говорят, что водитель Audi “бухущий в зюзю”, - отмечает “Киев Оперативный”.

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В городе Бровары Киевской области в ночь на 10 февраля 2020 года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей Audi. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение.

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Киев, ДТП, Авария, Пострадавшие, Происшествие.
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