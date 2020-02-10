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Не поделили дорогу: под Киевом лоб в лоб столкнулись две Audi

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Не поделили дорогу: под Киевом лоб в лоб столкнулись две Audi
12:10 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В ночь на 10 февраля в городе Бровары под Киевом произошло двойное ДТП.

В городе Бровары Киевской области в ночь на 10 февраля 2020 года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей Audi. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение.

Виновного в дорожно-транспортном происшествии госпитализировали с травмой головы и многочисленными переломами. Об этом сообщает информатор.

Легковой автомобиль Audi A4 и внедорожник Audi Q8 двигались навстречу по улице Олега Оникиенко. Водитель транспортного средства Q8 сообщил полицейским, что ехал в направлении парка Победы, когда внезапно ему в лоб вылетела машина.

Мужчина смог выкрутить руль влево, чтобы избежать прямого лобового столкновения. Однако, Седан на полной скорости протаранил его в правый бок и отбросил на бордюр.

По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не справился с управлением. Сейчас следствие устанавливает все подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В Киеве на Южном мосту столкнулись три авто, есть постадавший

Напомним, в Николаевской области произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Galant и трактора "Беларус".

В Киеве в Дарницком районе двое мужчин на Subaru устроили погоню со стрельбой, в результате чего задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину.

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