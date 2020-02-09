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В Николаеве водитель не справился с управлением и влетел в трактор

В Николаеве водитель не справился с управлением и влетел в трактор
16:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости Украины:В Николаевской области легковушка въехала в трактор, водителей госпитализировали.

В Николаевской области произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Galant и трактора "Беларус". Оба водителя получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает ГУНП области.

"Сегодня, 9 февраля, около в 6:50 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в с. Бугское Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant под управлением 42-летнего жителя города Южноукраинск и трактора "Беларус" под управлением 32-летнего жителя города Южноукраинск", - говорится в сообщении.

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Указано, что спасатели деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. Оба водителя с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - сообщили в отделе коммуникации.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

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Украина, ДТП, Николаев, Автомобиль, Транспорт, Трактор, ГУНП.
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