В Николаеве водитель не справился с управлением и влетел в трактор

Новости Украины:В Николаевской области легковушка въехала в трактор, водителей госпитализировали.

В Николаевской области произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Galant и трактора "Беларус". Оба водителя получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает ГУНП области.

"Сегодня, 9 февраля, около в 6:50 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в с. Бугское Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant под управлением 42-летнего жителя города Южноукраинск и трактора "Беларус" под управлением 32-летнего жителя города Южноукраинск", - говорится в сообщении.

Указано, что спасатели деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. Оба водителя с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу", - сообщили в отделе коммуникации.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.