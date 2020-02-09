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Ночное месиво: В Харьковской области легковушка въехала в столб, водитель погиб

Ночное месиво: В Харьковской области легковушка въехала в столб, водитель погиб
14:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины:В Харькове водитель не справился с управлением и его легковой автомобиль врезался в столб, от полученных травм мужчина скончался на месте.

В Харькове автомобиль въехал в столб. От полученных травм водитель погиб на месте.

Об этом сообщает отдел полиции Харьковской области. 

"35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 не справился с управлением и наехал на препятствие. Сообщение о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 8 февраля около 20:30. От полученных травм житель Харьковской области погиб на месте", - говорится в сообщении. 

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Указано, что информация о происшествии зарегистрировано в едином учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Украина, ДТП, Харьков, Автомобиль, Транспорт, Жертвы, Нацполиция.
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