Ночное месиво: В Харьковской области легковушка въехала в столб, водитель погиб

Новости Украины:В Харькове водитель не справился с управлением и его легковой автомобиль врезался в столб, от полученных травм мужчина скончался на месте.

В Харькове автомобиль въехал в столб. От полученных травм водитель погиб на месте.

Об этом сообщает отдел полиции Харьковской области.

"35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103 не справился с управлением и наехал на препятствие. Сообщение о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 8 февраля около 20:30. От полученных травм житель Харьковской области погиб на месте", - говорится в сообщении.

Указано, что информация о происшествии зарегистрировано в едином учета заявлений и сообщений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.