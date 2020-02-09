Успешная спецоперация: На Закарпатье силовики задержали виновников стрельбы в Мукачево

Новости Украины:Сотрудники Нацполиции провели спецоперацию, в результате которой они задержали семерых преступников, замешанных в перестрелке в Мукачево.

На Закарпатье в субботу, 8 февраля, полиция провела спецоперацию, в результате которой были задержаны семь человек из преступной группировки.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

"При задержании мужчины, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление правоохранителям. В результате спецоперации задержаны семь человек ... Получив оперативную информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы ГУНП совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом", - говорится в сообщении.

Задержание банды произошло в с. Нижние Ворота. По информации правоохранителей, участники ОПГ были вооружены, поэтому было принято решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и роту особого назначения полиции области. При задержании лица, находившиеся в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия. Однако их задержали. В результате никто не пострадал.

Отмечается также, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщении задержанным о подозрении.

Как сообщали ранее местные СМИ, вероятно, что задержанная в субботу преступная группировка связана со стрельбой в Мукачево, произошедшей 7 февраля. Тогда два человека были ранены. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием Уголовного кодекса Украины.

По приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Мукачево усилены меры безопасности.

На внеочередной сессии Мукачевский горсовет обратился к Президенту о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

В тексте обращения депутаты отмечают, что город "вынужден обратиться к Президенту с личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями ".

В Мукачевском горсовете акцентировали, что главная причина регулярных "разборок" в городе - профессиональная слабость и крайне низкая активность городской полиции. Также городские депутаты требовали смены руководства городского управления полиции, усиление его личного состава специалистами из других регионов страны.