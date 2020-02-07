В Мукачево среди бела дня на улице произошла стрельба, есть раненые

Новости Украины:В Мукачево Закарпатской области утром 7 февраля произошла стрельба на одной из улиц, двое человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Сегодня, около 10 утра на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. Как отметили в полиции, сообщение о стрельбе на улице Сеченова поступило 7 февраля в 9:50.

"Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожники поехали в неизвестном направлении. По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний жителя Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях", - сообщили в полиции

"В Мукачево перестрелка. Неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо (кличка Блюк). Самого Артура и его телохранителя ранили. Через свои каналы удалось оперативно достать видео перестрелки, которую очевидец снимал из окна дома. Детали перестрелки позже...", - написал Телеграмм-канале закарпатский журналист Виталий Глагола.

Как сообщает Mukachevo.net именно сейчас там работают правоохранители и эксперты. Пока официальной информации о стрельбе нет.

Напомним, это уже не первый случай "бандитских разборок" в Мукачево. Так, еще 11 июля 2015 там тоже произошла стрельба. Конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения того же Михаила Ланьо. По версии представителей "ПС", Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "Правый сектор" начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента в Мукачево тогда пострадали 14 человек, погибли трое.