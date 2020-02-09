Жестокая бойня: Что произошло в Таиланде (Фото, Видео)

Новости мира:В Таиланде военнослужащий после убийств в своем лагере захватил торговый центр и неодноразово открывал стрельбу по людям, в итоге он был ликвидирован.

Военнослужащий в Таиланде открыл стрельбу из-за личных проблем, связанных с продажей дома.

Об этом сообщает AFP и премьер-министра страны.

"По данным полиции, в воскресенье силы безопасности убили солдата после того, как он устроил стрельбу, в результате которой погибли по меньшей мере 20 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был ликвидирован в торговом центре Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат), где скрывался более 17 часов.

Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 27 вместе с нападавшим, еще 57 получили ранения, говорится в сообщении главы правительства.

Как сообщалось ранее, военнослужащий, устроивший в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда стрельбу, ликвидирован.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Яккрапант Томми застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом исчез, похитив автомобиль.

По дороге в торговый центр "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей.

Фото массового убийцы из Таиланда

Оказавшись внутри, солдат снова открыл огонь, после чего взял людей в заложники.