Под Киевом произошло жуткое ДТП: грузовик разорвал авто на части (Фото и видео)

Новости Украины:Утром во вторник, 11 февраля, в селе Пролески Бориспольского района (Киевская область) произошло жуткая автокатастрофа.

Под Киевом, недалеко от населенного пункта Пролески, произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и грузовика.

Как сообщает Информатор, авария случилась во вторник, 11 февраля, около 10:00 на улице Броварской. По словам водителя грузовика, он выехал на Бориспольскую окружную и ехал в сторону Броваров. В этот момент ему лоб в лоб вылетел ВАЗ.

В результат аварии легковой автомобиль разорвало на две части, а его водитель погиб. Предварительно полицейские выяснили, что перед ДТП ВАЗ совершал обгон. Его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в фуру.

Напомним, в Черкассах в результате ДТП один человек погиб, еще пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В городе Бровары Киевской области в ночь на 10 февраля 2020 года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей Audi. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение.

В Николаевской области произошло ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Galant и трактора "Беларус".

В Киеве в Дарницком районе двое мужчин на Subaru устроили погоню со стрельбой, в результате чего задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину.