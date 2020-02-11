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В Черкассах произошло тройное ДТП: есть погибший и пострадавшие

В Черкассах произошло тройное ДТП: есть погибший и пострадавшие
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:Вечером в понедельник, 10 февраля, в Черкассах произошло ДТП с участием трех машин.

В Черкассах в результате ДТП один человек погиб, еще пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.

Так, 10 февраля вечером на выезде из города Черкассы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В результате ДТП один человек погиб, еще пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

В настоящее время по данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области расследуется уголовное производство, открытое по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия.

Напомним, в городе Бровары Киевской области в ночь на 10 февраля 2020 года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей Audi.

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ДТП, Авария, Происшествие, ГУНП.
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