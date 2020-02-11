В Черкассах произошло тройное ДТП: есть погибший и пострадавшие

Новости Украины:Вечером в понедельник, 10 февраля, в Черкассах произошло ДТП с участием трех машин.

В Черкассах в результате ДТП один человек погиб, еще пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.

Так, 10 февраля вечером на выезде из города Черкассы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В результате ДТП один человек погиб, еще пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

В настоящее время по данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области расследуется уголовное производство, открытое по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе следствия.

Напомним, в городе Бровары Киевской области в ночь на 10 февраля 2020 года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей Audi.