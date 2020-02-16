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На Волыни сотрудники Нацполиции расследуют причины смертельного ДТП

На Волыни сотрудники Нацполиции расследуют причины смертельного ДТП
12:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com

Новости Украины:В Волынской области сотрудники ГУНП расследуют причины летального ДТП.

Сегодня под утро на автодороге между селом Красноволя и поселком Колки автомобиль "Volkswagen Passat" съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель погиб, трое пассажиров получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Об этом сообщили в местном отделе ГУНП области. 

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Дорожно-транспортное происшествие произошло по 4:00 утра. Полицейские выяснили, что за рулем транспортного средства находился 22-летний житель этого же района. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Трех пассажиров транспортного средства доставили в приемное отделение центральной районной больницы для оказания медицинской помощи и обследования. Все они жители Маневицкого района. 

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего следователи полиции области сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

Напомним, 11 февраля полицейские начали уголовное производство по факту смертельного ДТП на автодороге возле села Колодяжное Ковельского района. Тогда автомобиль "Peugot Boxer" также съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. Водитель погиб на месте происшествия. 

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Полиция Волыни призывает граждан неукоснительно соблюдать требования правил безопасности дорожного движения.

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Украина, ДТП, Автомобиль, Транспорт, Жертвы, Волынь, Погибшие, Пострадавшие, Авто, ГУНП.
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