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На закарпатской области сотрудники Нацполиции расследуют кражу, виновник задержан

На закарпатской области сотрудники Нацполиции расследуют кражу, виновник задержан
10:33 Сегодня Телеграф Фото: zk.npu.gov.ua

Новости Украины:На Закарпатской области начато следствие по факту кражи транспортного средства со спецплощадки ГУНП.

С спецплощадки Тячевского отдела полиции при ГУНП в Закарпатской области житель районного центра похитил мотоцикл.

Об этом сообщили в местном ГУНП.

Правоохранители разыскали транспортное средство. По данному факту начато следствие

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Вчера, 15 февраля, работники Тячевского отдела полиции обнаружили, что ночью с охраняемого специальной площадки при отделе полиции похитили транспортное средство. Также предварительно установлено, что неизвестный мужчина демонтировал металлическое ограждение, через которую и вывоз мотоцикл.

После проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий работники Тячевского отдела полиции разыскали транспортное средство и мужчины, причастного к преступлению. Им оказался 40-летний ранее судимый житель Тячева. Угнанный мотоцикл он спрятал в спальной комнате, по месту своего жительства.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Двухколесное транспортное средство изъято. С причастным к преступлению сейчас работают следователи. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в преступлении и готовится ходатайство об избрании меры пресечения.

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Украина, Закарпатье, Грабёж, Нацполиция, ГУНП.
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