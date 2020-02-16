Кровавое столкновение: В Полтавской области произошло ДТП, есть погибшие (Фото)

Новости Украины:В Полтавской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

В Кременчуге в результате столкновения легковушки и грузовика погиб человек, и еще два человека были травмированы.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Так, 15 февраля, в 18:05, в городе Кременчуг, на перекрестке ул. Академика Герасимовича и ул. Гайдамацкой, в результате столкновения легкового автомобиля Opel Astra с грузовым автомобилем DAF, пассажир, 2000 года рождения, погиб на месте происшествия.

Водитель, 1995 года рождения, и пассажирка, 1997 года рождения, были доставлены в Кременчугскую городскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

В деблокировании пассажирки легкового автомобиля и ликвидации последствий ДТП участвовало 2 отделения ГСЧС.