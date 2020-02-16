Киевлян предупредили о густом тумане

Новости Украины:Ночью и утром 16 февраля в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м.

В Киеве утром воскресенья, 16 февраля, ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня в Киеве и области ожидается туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

В связи с туманом в Гидрометцентре объявили 1 уровень опасности.

Как сообщалось, 16 февраля переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. В восточной части и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла, на западе и юге до 10° тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о возможности схождения снежных лавин в Карпатах. В горах Закарпатской области был объявлен 3 уровень снеголавинной опасности. Спасатели рекомендовали туристам воздержаться от выходов в горы.