В Донецкой области правоохранители раскрыли большую сеть по сбыту фальсифицированных сигарет

Новости Украины:Правоохранители в Донецкой области раскрыли большую группировку по нелегальному сбыту сигарет.

Сотрудники управления стратегических расследований, следственного управления полиции Донецкой области за процессуального руководства областной прокуратуры провели более 90 обысков в торговых заведениях на территории Донецкой области и других регионов.

Об этом сообщили в ГУНП Донецкой области.

Из незаконного оборота изъято крупные партии сигарет без акцизных марок и деньги от их незаконного сбыта.

Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

В рамках открытого уголовного производства полиция отрабатывает всех лиц, причастных к реализации нелегальных сигарет, и устанавливает канал поставки фальсификата.

Подключив более 500 правоохранителей, проведено более 90 обысков на территории 4 областей.

По местам проживания фигурантов, складских и офисных помещениях обнаружено и изъято 1500 ящиков табачных изделий, денежные средства на сумму более 900 000 гривен, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны.

Установлено, что дельцы получали от незаконной продажи табачных изделий миллионные прибыли.

Торговля велась не только в Донецкой области - контрафактный товар переправляли в другие регионы Украины.