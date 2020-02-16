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В Донецкой области правоохранители раскрыли большую сеть по сбыту фальсифицированных сигарет

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В Донецкой области правоохранители раскрыли большую сеть по сбыту фальсифицированных сигарет
11:39 Сегодня Телеграф Фото: dn.npu.gov.ua

Новости Украины:Правоохранители в Донецкой области раскрыли большую группировку по нелегальному сбыту сигарет.

Сотрудники управления стратегических расследований, следственного управления полиции Донецкой области за процессуального руководства областной прокуратуры провели более 90 обысков в торговых заведениях на территории Донецкой области и других регионов.

Об этом сообщили в ГУНП Донецкой области.

Из незаконного оборота изъято крупные партии сигарет без акцизных марок и деньги от их незаконного сбыта.

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Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

В рамках открытого уголовного производства полиция отрабатывает всех лиц, причастных к реализации нелегальных сигарет, и устанавливает канал поставки фальсификата. 

Подключив более 500 правоохранителей, проведено более 90 обысков на территории 4 областей.

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По местам проживания фигурантов, складских и офисных помещениях обнаружено и изъято 1500 ящиков табачных изделий, денежные средства на сумму более 900 000 гривен, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны. 

Установлено, что дельцы получали от незаконной продажи табачных изделий миллионные прибыли.

Торговля велась не только в Донецкой области - контрафактный товар переправляли в другие регионы Украины.

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Донецк, Украина, Сигареты, Нацполиция, ГУНП.
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