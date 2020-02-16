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Без элекстричества: В Мариуполе заявили о последствиях канализационной поломки

Без элекстричества: В Мариуполе заявили о последствиях канализационной поломки
09:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Донецкой области сотрудники ГСЧС перекрыли электроснабжение в следствие ремонта поломки в канализационном коллекторе.

В результате прорыва канализационного подземного коллектора на период ремонта специалисты отключили электроснабжения в Центральном районе города Мариуполя, что в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"15 февраля в Мариуполь произошел порыв канализационного подземного коллектора диаметром 1400 мм. На период проведения ремонтных работ была отключена высоковольтная линия 110 кВ, в результате чего без электроснабжения остался Центральный район г. Мариуполь (5 котельных, городская больница и канализационно-насосная станция)", — говорится в сообщении. 

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Отмечается, что электропитание котельных, больницы и канализационно-насосной станции осуществлялось с помощью электрогенераторов ГСЧС и коммунальных служб города.

"16 февраля в 04 час. 30 мин. ремонтные работы завершены, электроснабжение восстановлено", — сообщили спасатели.

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Донецк, Водоснабжение, Мариуполь, Канализация, ГСЧС, Потребление.
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