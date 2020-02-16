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Напал с ножом: В Киеве задержали подозреваемого мужчину

Напал с ножом: В Киеве задержали подозреваемого мужчину
11:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в ходе конфликта напал с ножом на посетителя.

Во время конфликта с посетителем заведения питания злоумышленник ножом ударил оппонента в грудную клетку. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

В полицию поступило сообщение о том, что возле кафе на проспекте Владимира Маяковского человек получил ножевое ранение. На место происшествия немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции и врачи.

Начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко рассказал, что мужчина с друзьями отдыхал в кафе, когда подошел неизвестный и предложил выпить вместе. Гостю отказали, на что он начал оскорблять посетителя. 

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"В пылу спора мужчины вышли на улицу, где один из них достал нож и ранил им оппонента. После совершенного правонарушитель пытался убежать, однако свидетели происшествия догнали его и вызвали полицию. Пострадавшего госпитализировали в больницу с непроникающим ножевым ранением грудной клетки. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 35-летний местный житель, неоднократно судимый за кражи".

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Киев, Украина, Покушение, Нацполиция, ГУНП.
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