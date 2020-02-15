В Харькове водитель на большой скорости насмерть сбил двух женщин

Новости Украины:В Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Ландау и улицы Киргизской автомобиль насмерть сбил двух женщин.

В Харькове в пятницу на проспекте Льва Ландау водитель автомобиля Mitsubishi сбил насмерть двух женщин, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

"Предварительно установлено, что причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства. Мужчина не выбрал безопасную скорость, не учел состояние дорожного покрытия, вследствие чего потерял управление и наехал на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе... От полученных травм они погибли на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция устанавливает личности потерпевших.

По информации полиции, на момент ДТП водитель был трезв.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, в городе Бровары Киевской области в ночь на 10 февраля 2020 года произошла серьезная авария с участием двух автомобилей Audi. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение.