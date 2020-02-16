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Во Львовской области водитель под наркотиками сбил трех пешеходов

Во Львовской области водитель под наркотиками сбил трех пешеходов
11:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:Во Львовской области водитель автомобиля, находясь под действием наркотических веществ, совершил наезд на пешеходов.

Во Львовской области водитель в состоянии наркотического опьянения заехал на тротуар и сбил трех пешеходов. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 февраля в 17:15 на автодороге Городок - Комарно в селе Черляны, Городокского района. Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля "Таврия Славута", 39-летний местный житель, выехал на тротуар и совершил наезд на трех пешеходов.

С телесными повреждениями жительниц города Городок возрасте 19 и 49 лет, а также 22-летнего жителя Дрогобыча госпитализировали. Медики установили, что водитель "Таврии" находился в состоянии наркотического опьянения. Его полицейские задержали в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту ДТП следователи Городокского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование.

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Напомним, в Харькове на проспекте Льва Ландау водитель автомобиля Mitsubishi сбил насмерть двух женщин, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

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Львовская область, ДТП, Авария, Полиция.
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