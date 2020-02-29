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"Действуют в интересах русофобов и националистов": в РФ возмутились словами Пристайко

"Действуют в интересах русофобов и националистов": в РФ возмутились словами Пристайко
19:50 Сегодня Телеграф УНН

В России резко ответили на слова Пристайко об отказе от празднования 9 мая.

Нынешняя украинская власть, отказываясь от Дня Победы, повторяет риторику команды бывшего главы государства Петра Порошенко, а также действует в интересах "русофобов" и "националистов". Об этом журналистам сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы", — сказала Слуцкий.

Он также заметил, что таким образом руководство страны предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".

Пристайко: Мы не собираемся праздновать 9 мая в Москве

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что "... мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире".

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Россия, МИД, Леонид Слуцкий, Вадим Пристайко.
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