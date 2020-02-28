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Пристайко: Мы не собираемся праздновать 9 мая в Москве

Пристайко: Мы не собираемся праздновать 9 мая в Москве
22:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД не получал приглашения от России на участие Зеленского в параде 9 мая в Москве.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что внешнеполитическое ведомство не получало приглашения от Российской Федерации на участие президента Владимира Зеленского в параде 9 мая в Москве.

Об этом глава МИД сообщил в интервью на телеканале "Украина 24".

На вопрос о действиях украинской власти, если бы Украине прислали приглашение принять участие в параде в Москве 9 мая, Пристайко ответил: "Приглашение не приходило. Это - первое. Оно, конечно, придет по дипломатическим каналам. Нам не поступало. Мы бы передали президенту Зеленскому, если бы оно поступило".

При этом он отметил, что не удивится, если россияне по определенным политическим причинам "закинут такую штуку".

"И они часто это делают. Например, они поздравляют с Рождеством Христовым, как бы ничего не произошло, и эти потерянные души не идут против всей Христовой морали и идеи", - подчеркнул министр.

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"И я не удивлюсь, если они это сделают. Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая (в Москве - ред.), мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что, наконец, континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - заявил глава МИД.

Он добавил: "Мы вообще называем наш конфликт - это последняя война на европейском континенте. Мы хотели бы верить, что это будет последняя война, мы немного уже переросли то, чтобы забирать друг у друга территории и убивать массово, просто войска на войска".

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона направит президенту Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

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27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий. "Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - сказал Зеленский.

29 января 2020 года в Кремле заявили, что уточнят, будет ли направлено Зеленскому приглашение на парад 9 мая в Москве.

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В то же время 17 февраля сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович предложил создать парламентскую делегацию для участия в параде в Москве, посвященном Дню победы.

В этой связи заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк предложил народным депутатам, которые намерены поехать на парад по случаю Дня победы в Москву, покупать билет в один конец.

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Россия, МИД, Вадим Пристайко.
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