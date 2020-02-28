Миротворцы на Донбассе: Пристайко обратился с предложением к ООН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил руководству Организации Объединенных Наций направить на Донбасс оценочную миссию по изучению вопроса возможности развертывания миротворцев.
Об этом глава МИД сообщил в интервью на телеканале "Украина 24".
Он напомнил, что на прошлой неделе в Нью-Йорке провел встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и председателем 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммадом-Банде.
"Я встретился с руководством ООН, и на каждой встрече говорил, что ... я не хотел бы этого, но, наверное, подойдет вопрос к тому, когда упремся в невозможность выполнения Минска (Минских соглашений - ред.) так, как он прописан, и, наверное, нам придется к вам обращаться об учреждении миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета безопасности ООН, не предусматривает вето кого-либо, пришлите - пусть эти люди поедут и вам объяснят: возможно это или невозможно", - заявил Пристайко.
Он отметил, что миссия должна понять, что линия разграничения на востоке Украины имеет длину около 400 км, а сама оккупированная территория Донбасса - это сотни километров вглубь региона.
Также он добавил, что на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в год расходуется более 40% бюджета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Пристайко отметил, что нужно выяснить, готовы ли в ООН идти на большие расходы ради миротворцев. "Готовы нации нести эти расходы? Это как раз мы ведем (разговоры - ред.) с отдельными нациями, и говорим: коллеги, вы готовы к тому, чтобы помочь, если есть эта миссия, и нам придется это делать? Кроме вашего решения, есть ресурс, финансовый, человеческий, чтобы условные непальские солдаты в голубых касках стали на территории?" - сказал Пристайко.